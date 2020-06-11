行政院長蘇貞昌今（11）日在行政院會表示，振興經濟、活絡產業有賴部會一棒接一棒，「振興三倍券」擁有龐大商機，可轉變國人在食衣住行育樂等各方面的消費習慣，請各部會踴躍推出誘因，鼓勵地方政府、商家加碼，並由部會帶頭消費、創造多贏。

蘇貞昌指出，交通部推出的「安心旅遊國旅補助方案」規畫投入39億元經費，預期可帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元，希望這些措施可引導台灣1700萬人次高端旅客改變出國旅遊習慣，振興國內旅遊。

至於文化部規畫推出可用於電影院、演唱會、展演的「藝Fun券」，蘇貞昌認為勢必會引發年輕人、網路使用者熱切搶購，但好事如何辦好很重要，請文化部務必小心謹慎，將相關作業方法、細則讓民眾清楚知道，並請政委唐鳳就相關內容盤點給予協助。

蘇貞昌認為，文化部看見振興三倍券的龐大商機，推出加碼挺藝文的「藝Fun券」，帶動國人文化消費、支持文化展演工作者，值得長期經營，並期許、鼓勵各部會發想新的振興經濟措施。

蘇貞昌表示，目前國內疫情已解封，請各部會業管的博物館、風景區、森林遊樂區、文化展館等加碼提供誘因、優惠或活動，吸引國人出門光顧。政府部門也可至民間飯店舉辦會議、講習訓練等活動，由政府帶頭振興經濟、帶動國內旅遊。

交通部表示，「安心旅遊國旅補助」共有5大方案，包括團體旅遊優惠、自由行住宿優惠、觀光遊樂業入園優惠、台灣觀巴優惠、補助地方政府辦理在地特色觀光活動，國人可逕至觀光局官網或撥打「安心旅遊諮詢專線：0800-211734」查詢，多多利用各項好康優惠。

文化部為鼓勵民眾擴大藝文消費、振興藝文產業發展，加碼推出200萬份600元「藝FUN券」，以藝文專用、不限區域使用原則。我國國民及領有居留證的外籍配偶、新住民，自7月22日起可透過智慧型手機下載APP完成認證後領取，一人一機限領一次，可使用至年底。

(時報資訊)