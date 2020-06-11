南韓6月前10日貿易數據釋出南韓外銷復甦與全球需求回溫的樂觀訊號，但投資人對聯準會黯淡的經濟展望感到擔憂，周四南韓KOSPI指數收跌0.86%，為2,176.78點，為連漲9天的升勢畫下休止符。

分析師表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）發布的會後聲明雖然不完全悲觀，但也澆熄了進一步上漲的期望，部分股票出現獲利了結賣壓。聯準會預估美國今年經濟萎縮6.5%，年底失業率達到9.3%。

根據韓國關稅廳周四公布的數據，南韓6月1～10日出口額較去年同期暴增20.2%，釋出全球需求觸底反彈的訊號。

機構投資人今日賣超1.18兆韓元，創下2018年5月31日（賣超 1.24兆韓元）以來單日新高。散戶買超1.27兆韓元，創下5月4日（買超1.7兆韓元）以來單日新高。外資今日賣超1161億韓元。

大型股普遍下跌，三星電子收跌1.44%，SK海力士跌2.53%，現代汽車跌2.69%，起亞汽車跌1.11%。生醫股逆勢走高，製藥大廠Celltrion大漲7.26%，三星生物製劑漲6.11%。

終場韓元下跌0.43%，收在1,196.4兌一美元。

(時報資訊)