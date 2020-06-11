長虹建設(5534)今日召開股東會，公布去年合併營收為96.17億元，稅後淨利為31.72億元，EPS高達10.93元，再賺一個股本，每股配發現金股利6.3元，長虹建設董事長李文造表示，如今地價、工資俱漲，加上極低利率加持下，已經出現「地主惜售、建商搶購」的局面，現在要獵好地，比以前困難太多。

去年長虹主要認列長虹天際41.3億元、長虹天璽12.5億元、長虹陶都12億元、長虹天蔚4.4億元、明日綻4億元、長虹天馥3億元、長虹天薈2億元、世紀長虹1億元，並採完工比例法認列安康科技大樓約5.8億元、租賃收入2.2億元。

李文造表示，去年稅後純益達31.65億元，EPS達10.93元，因為前年每股稅後賺14塊多元，主要是因為有一整棟辦公大樓賣給中華郵政壽險公司，去年則沒有一整棟商辦大樓銷售，所以全年獲利只比前年降一點，至於EPS則稍微少一點，所以少掉一整棟大樓銷售成績，去年還能有這個成績，「我認為這個成績，個人還算滿意！」。

對於房市看法，李文造指出，過去5年，房價相對高點已修正1成5，不過，近年在自住剛性需求支撐下，價量緩步回穩，加上地價、工資不斷上揚，建商利潤不斷被壓縮，為了反映合理利潤，價格有可能回到2014高峰，但要再突破，恐怕沒可能。

另一方面，現在利率持續下探低點，建商購地成本太低，也進一步養大部分建商大膽融資購地的胃口，李文造直言，土地價格不斷上揚，已經到「地主惜售、建商搶購」的局面，但長虹為穩健經營的公司，並不會貿然一頭熱的與同業搶熱區土地，事實上，已在非房市熱區的雲林火車站旁購一塊土地，總銷約20億元，將以此案作為進軍雲林的試金石。

不過，他指出，長虹土地庫存量仍有900億元，足夠未來5年推案，長虹今年仍將有7案推出，住宅方面共4案，有北市「松德長虹」、新店央北「央泱長虹」、台中梧棲「長虹天擎」以及北市中山區「帝璽」，商辦則有3案，包含「長虹新世代」、「長虹雲端」和「長虹新銳」上述7案總案量共258億元。

(中時電子報)