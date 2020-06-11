小米如期在今(11)日正式透過直播發表「小米手環5」，續寫超高C/P值小米手環的歷史。小米手環5有標準版以及NFC版本，將在中國大陸市場在 6 月 18 日首賣，果然是一款鎖定電商 618 檔期而生的新品。

小米手環 5 搭載 1.1 吋彩色螢幕，顯示面積比小米手環 4 提升約 20%，並且首度支援動態錶盤，共支援超過 100 種，而切還跟多個知名 IP 聯名，包含海綿寶寶(SpongeBob)、新世紀福音戰士、名偵探柯南、初音未來等等，滿足動漫迷的期待。更首度支援錶盤功能自定義，可以自行組合自己喜愛的錶面，按照自己的喜好來呈現。

共提供 8 種腕帶(活力黃、深青色、古銅紫、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙、石墨黑，標配是黑色，其餘顏色需要額外購買)，搭配 100 種以上的錶盤以及可自定義桌布的功能，共可組合出超過 1000 種的搭配，讓使用者盡情展現自我風格，或是搭配衣著穿搭，更有型。

小米手環 5 功能與特色(左)，以及對比小米手環 4 的升級之處。(摘自新浪微博 @小米智能生活)

運動追蹤功能新增橢圓機、瑜珈、划船機、室內腳踏車、跳繩等五種模式，加上原本的跑步、健走、騎行、室內跑步、游泳、重訓、運動模式，等於支援 11 種運動模式。可以監測每一種運動姿勢，並且監測心率、配速、卡路里消耗等數據。小米手環5 的演算法以及硬體全面升級(新增PPG感測器)，對於越野跑步、爬山、徒步行走等不規律的運動，偵測精準度最高提升 50%，並可在心率過高時震動提醒。

睡眠分析技術也有升級，準確率提升 40%。可偵測 RAM 快速動眼期、零星小睡(例如午睡)的情況，並且夜間可偵測環境光的干擾。根據偵測結果提供科學建議，提升睡眠品質(夜間環境光的紅外線檢測功能僅有 NFC 版本支援)。

除了運動模式、睡眠偵測等功能的全面提升，小米手環 5 還新增個人活力指數(Personal Activity Intelligence, PAI)，可根據性別、年齡、心率等數據評估每個人的 PAI 指出，並提供改善建議。此外，也增加壓力監測、呼吸訓練的功能。也可記錄女性生理期，並且在經前送出提醒。透過小米手環5所蒐集到的所有資訊，都可在小米運動App內一覽無遺。

在中國大陸版本中，小米手環 5 的 NFC版除了有 NFC，還額外支援小愛同學，也可遙控智能家電(例如聲控開關燈、控制掃地機器人、米家電子鍋等等)。在小米手環 5 中也首度增加了遙控拍照功能，讓你合照不求人！

小米手環 5 改為磁吸充電，是舊款用戶最值得關注的升級之處。(摘自小米商城)

不同於以往版本，小米手環 5 改用磁吸充電，不需要摘下腕帶就可充電。可以減少米粒(小米手環本體)遺失或是腕帶斷裂的機率。小米手環 5 標準版電池續航力為 20 天、NFC 版則是 14 天。前者定價 189 人民幣、後者則是 229 人民幣。對比來說，標準版比小米手環 4 貴了 20 人民幣，而小米手環 4 在台定價是新台幣 865。何時會引進台灣，屆時定價又如何、會不會引進 NFC 版，都須等候小米台灣公布。

(科技)