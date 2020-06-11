資料填寫區湧入大批求職民眾，爭取儘速找到適合的工作機會。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

畢業季節到來！台中市政府勞工局為讓青年畢業後銜接就業，將於13日上午10時在台中市大甲體育場，舉辦海線首場「2020幸福就業．勞動萬歲-廠商聯合徵才活動」，共邀請19家企業設攤提供逾600個職缺；勞工局長吳威志歡迎求職民眾踴躍參加。

吳威志表示，徵才活動不但邀請台灣工具箱龍頭廠「明昌國際工業」及幸福職場四星獎「矽品」等12家廠商現場設攤；鎧全鐵材、宏全、中鋼保全及家樂福4家廠商也將現場設攤並同步進行視訊面試。萊爾富、青水印刷及寶安居家長照3家廠商則採取遠端視訊面試。

吳威志指出，此次活動運用現代數位科技功能，規畫視訊面訊專區，另為讓廠商瞭解現今最夯的數位徵才視訊系統，跳脫傳統思維透過電腦螢幕精準選才；特別在徵才活動前先邀集廠商現場實機操作，並聘請專家解說視訊選才「眉角」，方便又實用。

就業服務處代理處長許淑玲說，欲參加此次徵才活動視訊面試的民眾，可事先線上報名預約面試時段，並下載視訊軟體，在活動當日自行選擇合適空間透過電腦、平板裝置或手機，依預約時間及視訊編號登入；即可參與視訊面試，若設備不足也可至活動現場進行。

許淑玲強調，未來將陸續規畫民眾視訊求職面談技巧課程，讓求職者了解遠端面試過程有哪些需注意事項，充分展現自我優點，提升就業成功率。

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