《重返福島現場》是深入核災之後居民生活的紀錄片。（台北電影節提供）

台北電影節期望提供影迷多重視角的觀影體驗，接軌當代影像敘事的新科技，自2018年開始策劃虛擬實境VR放映，甫推出就大受好評，去年更達成百分之百的完售率。今年台北電影節將於影展期間在中山堂二樓建構VR影廳，精選11部國內外的互動式與VR360作品，包括三部台灣原創作品，共同組成超豪華片單，觀眾不但能身歷其境，亦能與影片產生互動。此外更特別邀請導演陳芯宜與編舞家周書毅共同打造結合VR與現場舞蹈的《留給未來的殘影》2020台北電影節特別展演版，為影迷創造虛實交錯的全新感官刺激。

今年「VR全浸界」單元與高雄市電影館合作，選映三部「高雄VR FILM LAB」出品的台灣原創作品：導演陳芯宜《留給未來的殘影》深入意識層面，以舞蹈表現記憶中難以言說的部分；許智彥的《舊家》封存了祖母與家族的團聚時光；導演吳柏泓的《我的敘利亞鄰居》是台灣少見的VR紀錄片，帶領觀眾走入敘利亞難民營。

其中《留給未來的殘影》繼「富川國際奇幻電影節」邀請，由導演陳芯宜與編舞家暨舞者周書毅延伸創作，打造融合VR與現場舞蹈的沉浸式表演，當觀眾透過VR觀賞如夢境殘影的影片作品，同時也被舞者包圍，模糊了虛擬與現實的界線。今年兩人首度將舞台搬回台灣，推出《留給未來的殘影》2020台北電影節特別展演版，預計7月8、9日於中山堂光復廳進行4場的演出，每場次僅能容納10位觀眾，數量極為有限，票劵將於6月13日台北電影節選片指南現場獨家販售，請務必把握機會親臨現場搶票。

此外，「VR全浸界」蒐羅的八部國際精彩作品：以互動過程決定花朵成長樣貌的《花之生》(A Life in Flowers)、深入核災之後居民生活的紀錄片《重返福島現場》(After the Fallout)、移動光束體驗不同人類群體狀態的《瘋狂麥走》(Emergence)、遇上山難彌留之際閃現回憶的《GO》、如X光片般解剖人類存在可能樣貌的《非人物種》(Hominidae)、將經典電影《2001：太空漫遊》擴增至虛擬實境感官沉浸的《2020太空漫遊》(Odyssey 1.4.9)、化身新移民與鳥司機侃侃而談澳洲民情的《超級鳥司機》(Passenger)、透過VR看見展演空間的時間和空間互換的抽象作品《時空奇點》(tx-reverse 360°)等。其中台北電影節將安排《重返福島現場》和《超級鳥司機》在高雄VR體感劇院放映，讓高雄也有台北電影節。

2020台北電影節將於6月25日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城展開，選片指南6月13日於三創生活園區舉行，單場早鳥票6月14日下午一點、VR早鳥票則6月15日下午一點開始在全台ibon售票系統開賣，除了可於全台7-11門市的實體機台購買外，亦可同步從售票系統網站購買，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram及FACEBOOK粉絲專頁。

(中時 )