「真愛高雄 珍重再見」草地音樂會，現場已湧入數千位支持者。（柯宗緯攝）

今（11）日是高雄市長韓國瑜最後上班日，號召市民穿上白衣舉辦「真愛高雄 珍重再見」草地音樂會，現場已湧入數千位支持者。韓及市政團隊預計傍晚5時30分才會現身，韓則是在5時45分上台發表15分鐘演說，久未露面的前新聞局長王淺秋也將上台擔任其中一段主持人。

外傳草地音樂會透過王淺秋辦的？王淺秋受訪時強調，這是民間團體辦的，希望市長及市府團隊跟大家好好說再見，沒有用到市府預算及公帑，民間經費自己運用的，「我就是協助（角色）」。

(中時 )