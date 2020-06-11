韓國瑜白衣草地趴 王淺秋將現身主持 16:442020/06/11 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄市新聞局長王淺秋今天將上舞台主持。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「真愛高雄 珍重再見」草地音樂會，現場已湧入數千位支持者。（柯宗緯攝） 今（11）日是高雄市長韓國瑜最後上班日，號召市民穿上白衣舉辦「真愛高雄 珍重再見」草地音樂會，現場已湧入數千位支持者。韓及市政團隊預計傍晚5時30分才會現身，韓則是在5時45分上台發表15分鐘演說，久未露面的前新聞局長王淺秋也將上台擔任其中一段主持人。 外傳草地音樂會透過王淺秋辦的？王淺秋受訪時強調，這是民間團體辦的，希望市長及市府團隊跟大家好好說再見，沒有用到市府預算及公帑，民間經費自己運用的，「我就是協助（角色）」。 (中時 ) #草地 #高雄 #市長 #音樂會 #韓國瑜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 黃捷罷免會過？美分析團隊曝內部民調發現... - 政治 韓國瑜派人勸退凱道遊行？真實原因終曝光！ - 政治 韓國瑜勸退凱道造勢？有網驚喊：他才是對的！ - 政治 直播》「真愛高雄 珍重再見」活動登場！萬民傘挺韓市長 白色人海塞爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。