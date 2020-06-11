中壢劉先生（中）第一次參與繞境，達到大甲媽限定帽感到很開心，他將挑戰徒步3、4天，視自己體能再增加天數。（王文吉攝）

年僅17歲的王玟凱，從小就跟爸媽參與繞境，他響應鎮瀾宮的實名登記措施，拿到紫色限量版帽子。（王文吉攝）

名列世界三大宗教盛事的大甲媽繞境進香，在防疫解封之後，迅速宣布復辦，籌備期間僅短短3天，廟方人員人仰馬翻。為將數萬隨行信眾控制不超過800人，鎮瀾宮鼓勵觀看線上直播參與，心誠則靈，不一定要隨行，另每日發送大甲媽限定帽，以造冊掌握隨行信眾名單。

鎮瀾宮透過臉書粉絲頁宣布，今日下午3點在德美百貨發送大甲媽限定帽，民眾只要上網實名登記，隨機發送黃色、紫色帽子，文章一出800名額隨即秒殺。排隊人龍早上8點就出現，上千民眾從蔣公路、順天路口，綿延50多間店面，一路排到文武路，長達200多公尺。

搶得頭香的是從中壢來的劉先生，他說，拿到帽子很開心，一早8點半就來排隊，這是自己第一次參與繞境，之前非常期待，沒想到因疫情延期。這次繞境時間決定得很突然，謝謝老闆准假，第一次繞境將挑戰徒步3、4天。

就讀彰師附工夜間部高二的王玟凱也拿到紫色限量版帽子，年僅17歲的他，7、8歲就跟爸媽參與繞境。王玟凱說，之前得知繞境延期有點小失望，3天前宣布復辦，說走就走，自己一早從彰化搭火車到大甲，領完帽子之後，明天禮拜五下課後，就跟鑾轎一起走。

(中時 )