(新華社)

連日來，大陸南方暴雨成災。據中國中央氣象台消息，暴雨還要持續到6月18日。截至6月9日下午2時，南方洪災害造成廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省262.7萬人次受災，22.8萬人次緊急轉移安置；1300餘間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失40.4億人民幣。廣西受災尤為嚴重，迄今已造成6人死亡1人失蹤。

中國水利部副部長葉建春今上午在國務院新聞辦記者會中表示，目前中國已全面進入汛期，珠江流域西江和北江均都出現今年第1號洪水，局部地區發生了洪水災害。

水利部水旱災害防禦司長田以堂指出，今年以來，中國累計已發生18次強降雨過程，6月2日以來這波降雨是最強的一次。這次強降雨過程涉及12個省市區，400毫米以上的降雨面積達2萬4,000多平方公里，250毫米的籠罩面積大約9萬平方公里，100毫米以上的降雨面積更廣達70多萬平方公里。

田以堂表示，這次降雨範圍非常大，且強度也非常大，例如廣東惠州龍潭鎮累積降雨就超過1,140毫米。廣西自治區一處水庫就因強降雨導致水壩潰決，廣東惠州東江也發生潰壩，淹了兩個村，涉及3,000多人。

應急管理部指出，6月12日至15日，江漢、江淮、江南北部及貴州、廣西西北部、四川盆地等地仍會有一次較強降雨過程。中央氣象台10日6時也預計，6月10至19日長江中下游將有暴雨，西南地區東部和南部、江漢、黃淮南部、江淮、江南、華南西北部和東部等地累計降雨量將達50至150毫米。

(中時 )