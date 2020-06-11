正值美準備重啟國門之際，全美新冠確診人數不僅突破200萬大關，且全國正逢示威四起，民眾「抗議」卻難「抗疫」，全美各州疫情出現升溫跡象，至少有12個州的住院人數再度上升，讓專家預估全美恐即將面臨第二波疫情衝擊。

綜合外電報導，諸如佛羅里達州、德州以及加州等地，上週新增確診住院比率大幅上升，讓專家不得不在全國才剛解封後提高警覺。霍普金斯大學衛生安全中心資深專家通納（Eric Toner）表示，「美國部分地區即將面臨新一波疫情」。報導指出，目前白宮疫情小組仍不清楚重啟經濟活動，是否與新確診上升相關。

通納也表示，要釐清重啟經濟活動與疫情上升兩者是否有關連，仍需要數周時間，「不過到那時恐怕也太晚了」。且也有專家在如亞利桑那州、德州、佛羅里達州以及加州等地看到第二波疫情逐漸興起的跡象。賓州醫學院生物統計學系所長莫里斯（Jeffrey Morris）表示，「這些引人注目的跡象，恐怕是重大問題」，例如亞利桑那州在6月2日的單日新確診來到1187起，為兩周以來的新高。

報導指出，雖然美國對於新一波疫情來襲早有心理準備，但未來爆發的形式恐與先前不同；不過，即使重啟經濟，如保持社會距離以及戴口罩等個人審慎的預防措施，仍可持久對抗疫情。此外，專家們也在準備秋天的到來，屆時天氣的變化和返校計劃可能會造成破壞性影響。

自新冠疫情從今年初開始襲捲美國以來，已有200萬人受到感染，超過11萬人死亡。

(中時電子報)