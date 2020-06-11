金門金城鎮小西門繼日前農田挖出早期埋在土裡，疑似軍用廢棄電池料件後，又在村內土坡發現大量電池和藥劑瓶罐。（李金生攝）

出土的廢棄電池，可能殘留汙染物。（李金生攝）

已出土的廢棄電池和藥罐、藥瓶，已累積好幾大桶。（李金生攝）

民眾憂心坡地隨便一挖，就有很多廢棄電池和藥罐。（李金生攝）

連日來陰雨不斷，廢棄電池出土的數量更大。（李金生攝）

地主吳光佑表示，幾年前這幢古厝也挖出不少槍榴彈。（李金生攝）

金門金城鎮小西門繼日前農田挖出早期埋在土裡，疑似軍用廢棄電池料件後，又在村內土坡發現大量電池和藥劑瓶罐。鎮代陳子芸今（11）日會同小西門社區發展協會理事長戴朝榜、地主吳光佑現勘認有汙染之虞，請求金防部與縣環保局協助解決。

小西門村外的1處栽種山藥的農田，日前發現大批埋在土中，疑似軍用電池類的料件，引起民眾恐慌，擔心有重金屬鉛、汞污染，種出來的作物都不能吃的問題。

目前也是小西門社區發展協會理事長的戴朝榜說，1958年「823炮戰」以後，軍方以軍事需要為由，未經他的家人同意，即在該處面積約1耕區餘的農地上圍起鐵絲網，建築營舍和地下坑道，這些金屬物件可能是駐軍埋在土裡，幾十年後才又出土。

縣環保局除規畫土壤汙染調查作業外，今天下午也邀集地主、金防部與接受陳情的鎮代陳子芸研商解決辦法，但上午又傳出距離約500公尺的村落，也在1處防空堡頂的土坡發現大量的電池料件和醫療藥劑瓶、罐。

地主吳光佑表示，數月前家人在土坡整地，準備種植果樹時，就已挖出數桶廢棄電池、藥瓶和藥罐，連日來陰雨不斷，出土的數量更大。由於當地曾駐紮3、4個連隊外，也有衛生排、通信排，很可能是早年就埋在土中。

鎮代陳子芸會勘指出，早年軍民都欠缺環保意識，地區也無資源回收場站，軍方可能因此以土埋方式，處理廢棄或多餘物、料件，留下環境汙染的後遺症，希望環保局協調軍方妥善清除，還給地區民眾乾淨的土地。

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(中時 )