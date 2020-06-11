刑事鑑識在各類刑案扮演重要的角色，不論是現場勘察、DNA、指紋或槍彈鑑定等，往往成為破案的關鍵。

警政署為表揚這群幕後英雄，今年辦理第13屆全國刑事鑑識楷模甄選，從全國各警察機關所薦報的39人中，遴選8人為全國刑事鑑識楷模，表揚其工作表現。

今年獲選刑事鑑識楷模包括：刑事局技士施騰凱、台南市警局巡官李侃坤、桃園市警局巡官何冠緯、南投縣警局股長蔡奇男、屏東縣警局警務員李政賢、台北市警局偵查佐劉士華、苗栗縣警局小隊長黃京正、台中市警局偵查佐趙敏吉等8人，今年因疫情影響，將由各縣市警察局利用警察節舉行公開表揚儀式。

刑事局表示，這8名全國刑事鑑識楷模除品操優良、工作負責盡職外，從刑案現場勘察、實驗室證物鑑析到新式鑑識設備的研發及鑑識相關學術研究等方面均有傑出之成果。其中，刑事局鑑識科技士施騰凱，從2009年即一直在刑事局服務，參與過各種社會矚目重大刑案，例如蝶戀花火燒車、明滿祥漁船喋血案、棚穩號漁船喋血案等現場勘察，並在去年辦理刑案現場攝影模組化初階訓練，首次引進美國邁阿密醫檢所國際數位攝影課程，全面提升鑑識攝影及刑案現場處理專業能力，與法庭交互詰問專業鑑定水準。

刑事局11日舉辦109年警察節慶祝大會，局長黃明昭除頒獎表揚全國鑑識楷模施騰凱、刑事局鑑識楷模警務正李文仁及技士張凱評等3人外，亦頒獎給當選模範警察的偵查正陳崇貿、古三民，及各級別資深績優警察獎章。

(中時 )