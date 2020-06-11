嘉義市精忠國小師生觀看繪本原畫展。（嘉義市精忠國小提供）

看真品培養好眼力！嘉義市精忠國小與朗朗書店、愛智圖書合作，把南君繪圖、謝明芳文字創作的《黑馬好？還是白馬好？》繪本的原畫，帶到校園展覽，讓學童有不同的閱讀體驗。

嘉義市閱讀領航員廖妙卿老師規畫此次展覽，在圖書室打造一個繪本專區，下課時間讓學生翻閱，利用校園晨光閱讀時間，分梯次導覽學生看圖賞畫，還搭配遊戲、闖關卡，吸引孩子的關注度。

念2年級的魏子閎說，聽老師講繪本的畫面，會讓我很想趕快讀完整本書，趕快去回答闖關卡的問題；4年級的徐子薰說，我覺得看圖很像在尋寶，可以讓人沉浸在裡面，雖然有些畫面光看圖還是會讓人想不透。

校長楊勛凱表示，學生觀察圖畫時，常比大人細膩，看到繪本裡的細節，那是童心的純粹，也是小孩解讀圖像的超能力，更驚喜的是，已經看過書的學生會自願上台，把圖之外的故事說得更完整，很多學生寫闖關卡比寫作業還要認真。

愛智圖書執行長尤雪綿表示，愛智第一次把繪本原畫送進校園，希望藉此互動性的推廣方式，能讓本土作家的好作品及畫家的心血被更多人看見。

(中時 )