網友對瑜王浩宇的辯解不領情，還說看到王浩宇要被罷免，有莫名爽感。（取自臉書）

民進黨桃園市議員王浩宇6日晚間在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的圖卡，挨罵後2度刪文，網友並發起罷免王浩宇行動，儘管王浩宇在臉書不斷辯解，網友仍不領情，稱「看你要被罷免，心裡覺得莫名爽感！」

民進黨桃園市議員王浩宇6日晚間在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的圖卡，挨罵後2度刪文，同為議員的「村長」詹江村不滿王屢屢消費死者、在家屬傷口上撒鹽，在直播上號召支持者周一下午13點「出征王浩宇」，痛斥：「民進黨不譴責我們自己來！」

詹江村斥王浩宇慣性消費死者不是第一次，包括退役上校繆德生墜樓時，王就在臉書寫下「800-1=799 R.I.P.」；前行政院長郝柏村逝世時，王也發文稱是社會米蟲「早死早省錢」，這次王第一時間發文稱許崑源的死是「力挺韓國瑜」還以驚嘆號挑釁，根本是惡意將許的政治立場與他的不幸連結。

臉書「罷免王浩宇」粉專表示，罷免王浩宇的行動，小編們籌備了1年半，假如王浩宇的所作所為，成為一種流行 ，真的不知道該如何教育下一代，所以站出來堅持要完成心中的使命。該粉專更直言，罷免王浩宇，應該成為一種普世價值，要去除的是那投機取巧、煽動對立、抹黑造謠的風氣。

網紅四叉貓估算，王浩宇2018年得票數是16292票；罷免第一階段需要3152份連署，罷免第二階段要31515份連署，罷免成功的話，必須要有78786票，而國民黨在中壢區可以動員的票數在81096到107499票，要罷免王浩宇成功「在過與不過之間」。

陳學聖指出，王浩宇是中壢的議員，國民黨在中壢議員數過半，桃園市議長邱奕勝是中壢選出來的，現在民怨高漲，「罷王」聲音四起，四散的力量，需要有人一頭牽起，眾志必能成城。

王浩宇近日又在臉書辯解他為何發文「「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源墜樓身亡」，還說他無意消費許議長。

不過網友並不領情，表示「你的惡是日積月累的，多行不義必自斃，覺悟吧」、「看你要被罷免，心裡覺得莫名爽感！」「爽到極點」！

(中時電子報)