爭取藝FUN券至少12億元商機，海樂影業（6688）將兵分兩路推出電影、演唱會吸金，下半年將有13檔電影、4場演唱會，自6月起接棒演出。

海樂表示，隨著台灣解封開始防疫新生活，時序也進入暑假及鬼月檔期，海樂旗下電影版權代理及演藝活動將蓄勢待發，包括19日推出喜劇片《最瘋狂的旅程》、24日推出戰地片《72小時前哨救援》，其中《72小時前哨救援》率先美國片商是全球首映國家。

暑期還有鬼片強檔《鬼侍女》、《杏林醫院》等，以及動畫片《劇場版新幹線變形機器人》，劇情片《特斯拉》、《為愛告別》等都將於下半年起上檔。

再者，海樂也加快重啟演藝活動，7月潘越雲「經典．潘越雲」2020巡迴演唱會打頭陣，韓國強勢男團GOT7世界巡迴演唱會最終場台北場、韓國男團INFINITE隊長金聖圭Solo演唱會等，預計第四季演出。

海樂前5月營收847.9萬元，年減88％，將透過電影、演唱會雙管齊下衝業績，彌補上半年空窗而延宕的整體營運。

(工商 )