台灣三星電子持續落實於台灣的在地回饋，已連續第五年推動的「星關懷」稻田認養計畫，今年以「為台灣加油」為題，並邀請財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）的星美好獎學金受益學生高琪恩，為台灣三星在宜蘭三星鄉認養的稻田的設計彩繪圖樣。

台灣三星電子總經理李大成表示，台灣三星26年來在地深耕，為台灣人才培育及環境盡一份心力。其中，「星關懷」稻田認養計畫今年邁入第五年，透過支持在地小農採用無毒自然農法生產優質台灣米，與台灣的土地和人們共好。

今年以來受到大環境氣氛低迷，三星特以「GO TAIWAN」為台灣加油做為主題，由「星美好獎助學金」受益學生高琪恩，透過Galaxy平板創作，將廣袤的稻田作為畫布，以S Pen描繪出想對台灣說的話，繪出宜蘭最美地景並傳遞正能量。

台灣三星「星美好」在地公益計畫，持續以不同面向深耕台灣。自2017年起，將每年三星公益路跑報名費全額捐贈家扶基金會，成立「星美好獎助學金」，資助全台從國小到大專在體育、音樂、藝術方面具有才華的學童，提供創作平台。

近兩年更結合「星關懷」稻田認養計畫，除支持稻農吳和南先生以無毒自然農法灌溉，與自然永續共處、展現對土地的熱情與關懷，台灣三星也將收成契作的無毒健康米作為企業贈品，與合作夥伴、消費者分享台灣優質農產、感受農村最濃厚的本土人情味，亦提供學童們的畫作一片天地。台灣三星期待透過此舉拋磚引玉，激發人們關懷台灣在地發展，共同迎向未來。

(工商 )