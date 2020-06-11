繼中國太平洋保險（簡稱中國太保）公布將在倫敦證券交易所上市後，11日市場傳出，大陸央企三峽集團旗下、全球水力發電裝機容量排名第一的公司「長江電力」擬發行全球存託憑證（GDR）並在倫敦上市。

財聯社報導，繼先後獲得大陸銀保監會及證監會批准後，中國太保10日發布公告稱，已於倫敦時間6月10日在倫交所正式刊發發行GDR的上市意向函，有望成為大陸首家A＋H＋G股險企。

根據上市意向函顯示，中國太保意向發行最多1.13億份的GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。此次發行的GDR預計將在英國上市，並於倫交所主板市場的滬倫通板塊交易。中國太保意向發行的GDR份數，與此次發行代表的基礎證券為證監會此前核准數量的90％。

上市意向函指出，鑑於此次發行的GDR的認購對象限於符合境內外相關監管規則的合格投資者，上市意向函並非針對境內投資者刊發。UBS AG London Branch及華泰金融控股（香港）有限公司，擔任此次發行聯席全球協調人和聯席帳簿管理人。

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