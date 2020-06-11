新冠疫情持續在世界各國延燒，日本累計確診人數飆破1.7萬例，造成至少922人喪命，首相安倍晉三自4月7日起，針對疫情較嚴重的7個行政區發布緊急事態宣言，後擴大至全國，東京市內一家動畫製作公司開始實行居家辦公，這也導致了連續播出30年的《櫻桃小丸子》被迫停止更新。

根據《頭條新聞》報導，大部分動畫製作的紙繪，需要專門用紙張及透寫台，但居家進行繪製不僅耗時，且交稿、改稿的反覆過程，也使得工作效率較之前低了3成。此外，由於配音工作得在封閉空間中進行，再加上先前又有配音員確診消息傳出，導致所有動畫配音工作自4月份開始全面暫停。

截至6月1日為止，日本已有45部電視及動畫延期或暫停播放，其中也包括了連續播出30年的《櫻桃小丸子》。據悉，日本動畫產業規模超過2萬億日元，由於產業鏈銜接緊密，動畫延期連帶影響到後續音樂、遊戲等合作專案開發，以及周邊商品銷售，嚴重衝擊日本國內經濟運作。

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(中時電子報)