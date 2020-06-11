中央流行疫情指揮中心在6月7日大解封後，昨（10）日第1次舉行周三記者會，指揮官陳時中提道，台灣境內安全，但世界疫情仍上升快速，近期觀察到民眾到醫院沒有戴口罩，呼籲防疫新生活千萬不能遺忘。同時，指揮中心請來桌球好手江宏傑宣傳防疫新生活，拍攝影片與製作海報，希望大家一起共同養成好習慣。

◎到醫院戴口罩民眾減少 指揮中心呼籲防疫新生活不可忘記

陳時中表示，最近陸續觀察到，部分民眾前往醫院時，防疫習慣可能有點鬆懈，開始沒有戴口罩，但醫院畢竟細菌病毒都比較多，本來就應該維持戴口罩與勤洗手。並且其實把防疫習慣做好，不僅能預防新冠肺炎，很多傳染病都能降低感染風險，目前包含類流感通報與腸病毒等，疫情都大量減少。

中央流行疫情中心觀察到，民眾前往醫院戴口罩警戒心放鬆，呼籲防疫新生活不能忘。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

◎一解封大甲媽祖就遶境 陳宗彥：減少隨隊人數

大甲鎮瀾宮在解封後第1天，就宣布11日展開9天媽祖遶境，強調隊伍人數會在800人，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，以往許多信徒按照資訊安排好隨行計畫，此次突然說出行程，就是希望能減少民眾的聚集人數，避免信徒大量跟著隊伍行走，呼籲大家在網路看直播膜拜就好，各主管單位也都有處理協助。

◎外籍人士入境預計下周三宣布辦法 轉機開放正在討論

記者會中有媒體詢問，目前是否陸續有國家正在跟台灣洽談雙邊往來，越南是不是其中1個？陳時中對此未否認，說道，消息沒錯，但相關細節與確切時間點仍未確定。同時陳時中也說了入境構想，如果需要長期居留，仍會需要14日居家檢疫；假使是短期來往，可能會縮短檢疫期，用檢驗結果取代，但時間與行為都會限制。

另一方面，針對港埠防疫措施，日前航空公司希望台灣能開放轉機，指揮中心曾回應只要轉機動線能與入境區隔，就不會反對實施。今日陳宗彥說明處理進度，目前2間國航、機場公司、民航局已經開會與規劃動線，相關計畫如果擬定完成，馬上就遞交指揮中心討論。

◎台灣跳島郵輪旅遊正在規劃申請 未入他國指揮中心不反對

同時，雖然郵輪曾經是新冠肺炎溫床，但最近郵輪群聚事件很少發生，在台灣解封後，有8艘以台灣為母港的郵輪，獲准進港加水與加油，目前已有1艘郵輪計畫在台灣與離島兼航行「跳島旅遊」。陳時中對此表示，只要郵輪船員完成檢疫，船內完成消毒，沒有到其他國家，基本上就跟台灣國內一樣。

陳宗彥補充，目前的確有國際郵輪向交通部航港局申請，會協助這艘郵輪維護環境，所有船員都必須先居家檢疫14天，未來啟航後只能在國內跳島航行，不得與國際接觸。

◎江宏傑代言防疫新生活 陳時中開玩笑說「回答比我簡短」

指揮中心特別請江宏傑代言，希望藉由江宏傑推動，讓更多人能響應防疫新生活。(翻攝自 中時電子報直播)

桌球好手江宏傑宣傳指揮中心防疫新生活，今日也特別到了記者會現場，陳時中笑說，從4月30日說到現在，指揮中心天天都在說防疫新生活，但可能不夠吸睛，所以特別請江宏傑代言，希望藉由江宏傑推動，讓更多人能響應防疫新生活。然而江宏傑面對記者提問時，陳時中開玩笑，「回答的比我簡短」，引起現場笑聲。

記者詢問江宏傑，3月時好像還在日本，比較台灣與日本防疫有什麼不同嗎？江宏傑簡短回答，他覺得全世界都在為了防疫在做準備，相信大家都很努力在做。另外也有記者詢問，江宏傑如果拿到振興券，有沒有想帶著老婆福原愛與孩子在台灣旅遊？江宏傑回答，現在還沒有想到這件事，會和小愛再討論。

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(中時電子報)