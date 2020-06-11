高雄市長韓國瑜在罷免案通過後，將於12日卸任市長職務，同時也帶出國民黨布局高雄市長補選的問題與困境。對此，宅神朱學恆表示，國民黨可以考慮派出「正妹刺客」應對。

朱學恆今(11日)在廣播節目《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚訪問，兩人討論到韓國瑜卸任後，國民黨應該如何面對接下來的高雄市長補選時，朱學恆建議國民黨，可以學習日本刺客兵團的戰術，派一個年輕人出來，而且最好是正妹，雖然應該選不贏，但至少可以吸引很多媒體目光。

黃暐瀚也將這段談話內容PO上臉書，吸引大批網友留言，有網友建議，「唯一支持李佳芬代夫出征，絕對能拿130萬票」，並釣出黃暐瀚回應，「弟弟，戶籍不在高雄的人，不能選舉喔」，其他網友則表示，「叫子瑜來選好了，超越藍綠白黃」、「我覺得朱學恆可以自己上」、「宅神真是上知天文星象，下知地理人情」、「這是個資歷比不上姿色的時代」、「漂亮的李明璇口條清晰，親切有禮，很不錯的人選」。

(中時電子報)