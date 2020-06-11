左右為蔣勳收藏的臺靜農五言聯《爛漫晉宋謔》 (池上穀倉藝術館提供；谷浩宇攝)

施淑收藏的臺靜農書陳獨秀詩句《酒旗風暖少年狂》。（池上穀倉藝術館提供)

2020年為臺靜農辭世30周年，這位集文學家、教育家與書法家的前輩文人，多年來在他身邊敬重、懷念他的後輩，包括林文月、施淑、林懷民、蔣勳等，如今也成為不同領域中被仰望的老師們，懷抱著「想為臺老師做些事」的想法而促成了《我們敬愛的臺靜農老師》展。

由台灣好基金會策畫，幾位手上藏有臺靜農書法的「晚輩」希望把作品集中、展示，而促成此「於公於私」而言皆最為完整的展，策展人谷浩宇指出，不僅是臺先生的學生與晚輩、家屬提供了私人收藏墨寶，故宮、史博館、兩廳院、台灣大學也將所藏外借，讓《我們敬愛的臺靜農老師》得以在台東池上，由老穀倉改建的池上藝術館展出。

長時間駐池上創作的蔣勳表示，在這樣樸素無華的地方分享臺靜農的手跡，「讓當地大多數在土地中勞動的農民認識『臺靜農』，或許可以告慰青年時寫過《地之子》的靜農先生一生的社會關懷吧。」蔣勳分享他所藏的一副對聯：上聯為樊樊山的詩「栗里奚童亦人子」；下聯出自龔定庵詩「東山伎女是蒼生」，看待奴僕、外勞為「人子」，妓女同為「蒼生」，從此聯的內涵與書法的隱忍頓挫中，透出人道主義的社會底層關懷。

學者、文學評論者施淑憶及當年寫論文時在臺靜農家中，只見他書房旁打開另一扇門，便是堆疊了大半個日式宿舍邊間地板，臺老師沒有裝裱的字畫，讓她「喜歡就拿去！」包括原本應邀參加書法展，後來覺得寫得太好不想送去的條幅；施淑更印象深刻臺靜農一回取出新完成的鮑照〈飛白書勢銘〉，超長字幅從書房一直拉到廊道，起鬨說：「這是老師的長篇小說！」臺靜農當下露出施淑少見的一次開懷大笑。

臺靜農書法的魅力何在？林懷民自言雖很晚知曉臺靜農，「卻很快被他鐵筆銀勾的書法吸引了」。施淑表示，精於書道的人常以「字外有字」論斷書家懷抱和境界，在她看來，在臺靜農的書藝精神之間，她總能感受「他那站在中國現代史的前沿，有著國際歌，有著馬賽曲，有著人間大愛的年輕鷹揚的生命形象。」

(旺報 )