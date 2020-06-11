高中生猛刺國小女童3刀事件震驚社會，大眾不解，為何最近隨機殺人事件頻傳？此問題尚待專家學者分析，對此現象，網路觀察家朱學恒則感嘆不知道答案，腦中一片空白。

從小燈泡事件到鐵路警察李承翰遇害，再到男高中生闖小學門口刀刃小學生犯案，這樣的隨機殺人事件，讓社會大眾不寒而慄。

朱學恒今在臉書上說，問他為什麼最近隨機殺人事件越來越多，他也不知道。刺人的男高中生「簡直像是奇幻小說裡面集體惡靈附身一樣」。朱學恒不解，該生壓力大早上帶切菜刀出門幹嘛，這令他腦中一片空白。

對於隨機案件如此頻繁，網友紛紛爆氣留言，「說好的司法改革呢？」、「言猶在耳的小燈泡承諾！如今已過了N年了，誰還在乎啊！」、「社會防護網 ㄏ」、「每幾天一則這種新聞，政府好像無感一樣」、「悲劇一再發生 不能把這當犯案的理由啊」、「恐龍法官開啟了潘朵拉的盒子」。

(中時電子報)