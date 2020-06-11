新北市教育局11日於光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會，小朋友帶領市長侯友宜（中）一起健康跳起來。（葉書宏攝）

新北市教育局11日於光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會，小朋友帶領市長侯友宜（中）一起健康跳起來。（葉書宏攝）

新北市教育局今（11日）於光復國小舉辦「新北健康Follow Me」幼兒健康操發表會，市長侯友宜與小朋友們隨著輕快旋律一起舞動健康操。侯友宜表示，後疫情時代，望結合新北市美麗的山海景，一起讓孩子們動起來，讓身體更健康。

侯友宜表示，新北市一直在大力推動「動健康」，除了成人外，幼兒動健康也很重要。該影片由南強工商表演藝術科的同學拍攝，背景取材於新北市各個美麗景點，讓大家看了賞心悅目，跳起來也更有活力。

侯友宜也說，疫情期間大家悶壞了，希望透過影片宣導，鼓勵家長帶著小朋友跳健康操，運動中流汗、訓練大肌肉群，提高孩子們免疫力。

教育局表示，新北幼兒健康操「新北健康Follow Me」為2020年全新製作，由知名音樂製作人何官錠及高娜娜統籌指導，舞蹈則邀請南強工商表演藝術科與新北市幼教老師一同編創，提供幼兒園師生進行30分鐘大肌肉活動前的5分鐘暖身活動。

此外，教育局特別推出「宣傳MV版」及「幼兒教學版」，讓幼兒到成人皆能一同舞動健康操。「宣傳MV版」以新北市特色風景為背景，還有最萌的吉祥物幼咪咪及呱呱安陪伴運動，讓大家感受新北城市魅力。「幼兒教學版」則是由老師詳盡解說健康操分解動作，讓幼兒們可以跟著老師學習正確動作，確實達到運動熱身效果。

教育局表示，鼓勵親子一起做運動，或踏出戶外共遊，只要家長和幼兒一起到新北市任一景點做出健康操內舞蹈動作，上傳「新北學BAR」，就有機會獲得神祕好禮。

(中時 )