美國染疫人數突破200萬大關之際，共和黨籍猶他州州長參選人、美國前駐北京大使洪博培（Jon Huntsman Jr.），10日也傳出感染新冠病毒。

洪博培推文說，他出現了感染新冠病毒的「典型症狀」，自己的目標是希望能夠保證家人的安全。與此同時，儘管他暫時進行了隔離，但競選猶他州州長的造勢活動仍會繼續。

上周，洪博培辦公室一名職員測試為陽性。在得知工作人員的診斷後，洪博培進行自我隔離，並取消了所有公眾集會露面活動。其競選經理表示，洪博培的競選搭檔已被排除感染，可以繼續參加競選活動。

6月30日，洪博培將參與共和黨猶他州州長初選，是四名候選人之一。

現年60歲的洪博培曾於2005年至2009年擔任猶他州州長，在2009年至2011年擔任美國駐大陸大使。洪博培中文流利，曾參加與大陸加入世貿組織的談判。美國總統川普上任後，將其任命為美國駐俄羅斯大使，2019年，洪博培辭職後宣布參與州長競選活動。

(中時 )