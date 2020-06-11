自《軒轅劍柒》公開首支預告片後，引起眾多玩家熱議，不少忠實粉絲更是湧入《軒轅劍》官方粉絲團敲碗更多遊戲情報。今（11）官方再度釋出實機遊戲影片並公開主要角色之一「太史湘」的角色資訊，玩家們紛紛直呼等不及了！

《軒轅劍柒》實機展示：攀爬戰鬥 探索遺跡(影片來源/youtube/SOFTSTAR大宇資訊)

第二女主角太史湘亮相(圖/大宇資訊提供)

電影般的遊戲畫面，更強大的代入感(圖/大宇資訊提供)

太史湘是主角太史昭的妹妹，善良、溫柔體貼、天真無邪，聰明伶俐，有些靈動可愛的想法。最大的希望是和哥哥一起過著平和而幸福的日子。在戰鬥中，太史湘也會幫助玩家一起對抗敵人。從影片來看，《軒轅劍柒》不但改為節奏更快的即時制戰鬥方式，同時也在遊戲中加入了攀爬、蹲行等動作要素。最受玩家期待的機關玩法，在此次影片中也可窺一斑——巨大密室中，主角需要逐一解開古老的機關謎題，才能開啟通往下一段旅程的大門。

本代加入了攀爬功能(圖/大宇資訊提供)

天書之力可緩速敵人，戰鬥節奏更多變(圖/大宇資訊提供)

DOMO小組表示，在本作中，經典的天書系統將以不同樣貌回歸。在戰鬥中，玩家不但可藉助「天書之力」收服妖魔，還可緩速敵人，逆轉戰鬥的不利形勢，讓玩家更自由地掌控戰鬥節奏。透過實機遊戲影片可以看到壯麗的山河景色氣勢磅礡；每個角色人物的細節也相當講究，不管是表情或服裝配件相較前作都有大幅提升，戰鬥、機關、天書各種系統玩法多樣，愈發令人期待《軒轅劍柒》的推出。

解開古老機關謎題(圖/大宇資訊提供)

解開古老機關謎題(圖/大宇資訊提供)

●關於《軒轅劍柒》

《軒轅劍柒》是由軒轅劍之父蔡明宏領銜，大宇資訊旗下DOMO工作室製作的經典單機RPG《軒轅劍》系列的第十三款正統單機作品。玩家將親迎歷史浪潮，在亂世中踏上斬妖除魔、追尋真相之路。本作將在2020年內發行，登陸 Steam、PS4等平台。

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