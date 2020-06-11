美國商會憂心政府2025能源政策，工商體體也呼籲政府要務實檢討能源轉型政策。特別是在中美貿易戰已成持久戰、疫情改變產業全球布局的思維下，工商團體都指出，若要吸引更多台商回流、外資來台投資，必須要有價格合理、穩定的電力供應。

不只是美國商會，包括工總、商總、工商協進會從「穩定供電、、合理電價及PM2.5及碳排放」三個面檢視政府2025能源政策，都有說不出的憂慮。

工商團體指出，以目前政府規畫的能源配比，燃煤30％、天然氣50％、綠能20％， 首先會面臨基礎設施不可能在5至10年內完全到位、進而提高缺電風險。第二、天然氣運送不易，儲存安全條件要求高，必增加供電不確定性。第三、再生能源與天然氣成本高，同時供電也相對不穩，不但提高缺電風險、也將衝擊電價，更難達成降污、減碳目標。

工商團體因此呼籲政府應務實並儘速重新檢討能源政策，因為經濟發展需要電，特別是在美中貿易戰進入持久戰、疫情改變產業全球佈局思維時，台灣能否在後疫情時代站穩經濟發展的腳步，端賴是否具有「穩定的供電、合理的電價」的條件與環境。

在「穩定供電、合理電價」的前題下，工商協進會理事長林伯豐、商總理事長賴正鎰都呼籲政府，能源政策不宜躁進，推動能源轉型政府應務實，並動態檢視再生能源發展進度，林伯豐更建議，離岸風電應採競標價格，才能確保電價的合理，降低電價。

(工商 )