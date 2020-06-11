面對7月中旬後，防疫振興券將上路，臺北市庇護工場也全數整備完畢，43家庇護工場均符合振興券適用條件，為吸引消費者，特別展開買2送心意的暖身活動。

隨著疫情趨緩，各行各業都逐步復甦，加上行政院推出的振興券刺激，業者都卯足了勁準備衝出業績。臺北市勞動局局長陳信瑜率先向市民推銷庇護工場產品，因為臺北市的庇護工場均有設立統編、開立發票，也都有實體店面，完全可適用行政院發行的振興券，鼓勵市民朋友提前暖身先來嚐鮮，也給身障朋友加油打氣。

臺北市庇護工場首波振興券暖身活動「買2送心意」專案即日起展開，只要買2份同款專案商品，庇護工場就會贈送一份自家產品，讓消費者物超所值，支持身障者就業，也是心意加成。

陳信瑜局長表示，這段疫情期間，庇護工場苦撐，就是為了給身障者工作機會。現在消費者逐漸回流，希望能藉由消費，振興經濟又支持身障者就業，未來更希望大家能運用振興券到各家庇護工場消費。本次專案暖身促銷包含臺北榮總附設庇護工場的現打鮮果汁、南港展覽館庇護工場的5種手工餅乾、SUBWAY仁愛延吉店的火雞胸肉套餐，還有位於地熱谷觀光公園內的地熱谷小舖溫泉雙皂禮盒等等，身障員工陸續都已經回到產線，不論是製作掛耳咖啡包、烘焙檸檬蛋糕、調製手工皂、搓揉小饅頭等等，他們也已經準備好，會卯足勁來完成消費者下的訂單。

(工商 )