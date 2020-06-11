《斯卡羅》由金獎導演曹瑞原執導，耗時3年籌備、改編自小說《傀儡花》的公視史詩旗艦戲劇，11日舉行定名記者會。演員查馬克・法拉屋樂、温貞菱、法比歐、周厚安、黃健瑋及黃遠以劇中造型亮相，該劇也是已故金鐘視帝吳朋奉生前遺作之一，曹瑞原談起吳朋奉，雖戲份不多，「想了很多人選，朋奉最適合，雖然工作人員說吳朋奉很貴，但他就是有特別性，能把角色帶出來，不是別人可以取代他」。

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》11日舉行定名記者會。（盧禕祺攝）

曹瑞原說道，吳朋奉在戲裡飾演澎湖船老大，跟吳慷仁進行交易，劇情還原當年歷史，有很多物資從大陸往台灣運送，包括槍、米等不合法物資等，吳朋奉在接下戲約後，南下拍戲僅2天時間，「他敬業學澎湖閩南語腔，定裝時也對自己造型很在意」，談及兩人雖認識多年，在《斯卡羅》中是首度合作，「我馬上就想到他，雖短短的戲但會有出色表演」。

《斯卡羅》劇情改編自陳耀昌醫師原著小說《傀儡花》，以歷史上1867年美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端外海發生船難事件為主軸。從原著小說擴大改編成影視作品後，為尊重部落族人對於「傀儡」一詞貶義的感受，經原著小說家陳耀昌醫師同意，決定更改劇名為《斯卡羅》。

談到後製進度，曹瑞原坦言「拍完就不想再看那片子」，回憶在屏東拍攝期間，不僅每天出班近百位演員，加上天氣不穩定，就怕一看畫面會想起當時狀態，不過曹瑞原直言「這會是一個很棒的片子，你會看到一個個讓你驚訝的演員，尤其幾乎沒有任何一部戲帶觀眾回到150年前」。

定名記者會上演員以戲中造型現身，黃健瑋演出臺灣總兵「劉明燈」，為了凸顯官員和原住民反差，特地增胖15公斤到90公斤撐起戲服，他笑說體重是人生巔峰，「穿襪子都會卡到肚子，還要繞過肚子穿」，當時每餐吃兩人份便當，相較同劇組的其他演員，「他們都吃葉子、堅果、生菜沙拉，在同個時間點裡面過著不一樣生活」。尤其温貞菱、吳慷仁為詮釋原住民得要瘦，搞笑說「我跟吳不講話的，沒什麼好聊，因為他不能吃，只能去曬太陽」。不過近日為新角色努力瘦身，目前已瘦5公斤。

温貞菱戲裡戲裡飾演「蝶妹」，為原住民與客家人混血，為戲不斷曬太陽，每週安排3次曬膚色，温貞菱也笑說法比歐是魔鬼健身教練，「他還會一邊倒立一邊伏地挺身」，不過反倒被法比歐虧「她說要瘦下來身材很美，但都是輕輕做運動」。曹瑞原則讚法比歐「他會嚴格要求自己，我常勸他要放鬆，放鬆後戲就很好」。

周厚安劇中以長髮蓄鬍造型演出英國洋行代理人「必麒麟」，被大夥讚是英語小老師，而出身法國的法比歐，劇裡飾演英法混血，他笑說拍戲時「狀況非常慘，非常辛苦」，不過在一幕騎馬戲中，騎馬技術被導演及演員狂讚，原來小時候在法國，還是嬰兒時期就跟著父親騎馬，很開心能有機會騎。公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》預計2021年公視播出。

(中時 )