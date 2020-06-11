第27屆華鼎獎11日揭曉入圍名單，《我和我的祖國》、《流浪地球》、《哪吒之魔童降世》、《少年的你》、《南方車站的聚會》5部類型和題材迥異的影片入圍最佳影片，而《少年的你》獲得最佳影片，最佳導演、最佳男女主角等7個獎項的提名，是本屆華鼎獎獲得提名數量最多的影片。陳凱歌、郭帆、餃子（楊宇）等導演獲得最佳導演提名，王景春、胡歌、肖央、沈騰和易烊千璽競爭最佳男主角，詠梅、周冬雨、姚晨、任素汐和柳岩角逐最佳女主角。

胡歌以刁亦男執導的文藝片《南方車站的聚會》入圍，他2015年在電視劇《琅琊榜》中飾演梅長蘇時已成功證明自己的演技，而《南方車站的聚會》是他在大銀幕上轉型的重要作品，在片中完全沒有偶像包袱，成功飾演了一個鬍子拉碴、窮途末路的逃犯。以《少年的你》入圍的易烊千璽，年僅13歲就以少年偶像組合Tfboys成員身份出道，是華語娛樂圈的當紅偶像明星，一口氣以《少年的你》入圍最佳男主角和最佳新銳演員2獎。

50歲的詠梅以王小帥導演的《地久天長》在華語影壇一鳴驚人，先後拿下柏林影展和金雞獎最佳女主角獎，將對上28歲的金馬獎、香港金像獎影后周冬雨，周冬雨在《少年的你》中飾演少女陳念，把角色外冷內熱的性格演繹到位。

(中時 )