賈姓男子在家抽菸，未確實熄滅菸蒂引發火災，延燒到鄰居家中，害死鄰居4隻貓、狗。鄰居除向賈男求償40餘萬元財物損失，另主張愛寵死亡讓他罹患情緒障礙，請求10萬元精神慰撫金，但台北地院認為寵物死亡不適用精神賠償規定，僅判賠40餘萬，可上訴。

鄰居提告主張，2018年11月7日早上6時許，賈男在住處抽菸，未完全熄滅菸蒂，就丟進書桌上的菸灰缸，導致書桌起火，火勢還延燒到她家，造成牆面、天花板燻黑無法居住，多件家俱、電器也被燒毀，她飼養的2貓2狗也命喪火窟，包括搬家、寵物火葬等費用，財損共40萬2894元。

鄰居說，她因目睹愛寵死亡慘狀，出現焦慮、憂鬱、失眠等症狀，無法正常工作，經醫師診斷為「有憂鬱情緒的適應障礙症」，需定期追蹤治療，另請求10萬元精神慰撫金，總共求償50萬2894元。

言詞辯論時賈男未到庭，也未具狀表示意見，法官遂以一造辯論而為判決。法官認為，鄰居請求財損部分合理，如數判准，但寵物死亡只是情感受侵害，非屬楊女自身人格權，也非親屬、配偶關係身分間的法益受侵害，不適用《民法》精神慰撫金規定，此部分未判准。

(中時 )