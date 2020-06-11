中國人民銀行（大陸央行）上海總部副主任孫輝表示，將圍繞5個方面加快推進上海國際金融中心建設。第一是推動金融產品和工具創新，增強金融市場服務功能，推進人民幣跨境使用；第二是在上海自貿區及臨港新片區進行更高層次、更寬領域、更大力道的全方位高水準金融開放，力爭建立與國際最高標準和最好水準相符的金融開放政策和管理制度。

據《澎湃新聞》報導，第三是繼續推動金融與科技聯動發展，打造具有全球競爭力的金融科技中心；第四是繼續聚焦國家發展戰略，深化長三角金融合作，發展綠色金融和普惠金融，完善中小微企業金融服務。

第五點則是繼續優化金融營商環境，強化金融法治建設，加強金融消費者權益保護，切實防範金融風險，提升金融中心軟實力。

此外，大陸證監會辦公廳副主任李鋼也在同一場合表示，下一步證監會將持續支持上海國際金融中心建設和推進臨港新片區金融先行先試。包含進一步深化科創板改革，積極支持符合條件的科創企業上市融資。

(旺報 )