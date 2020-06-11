久坐不動當心壽命變短！澳大利亞2011年研究顯示，久坐1小時將減少22分鐘的平均餘命，台灣民眾每日平均的久坐時間長達5.9小時，相當於少了2個小時的壽命。國健署表示，久坐對壽命的影響是長期且間接的，少動的人心血管循環不好、肌耐力不好，容易出現肥胖、三高等問題，進而縮短壽命，疫情期間即便常待在家，也可用巧妙的方式提升活動量。

根據世界衛生組織（WHO）建議，民眾每周應保持600小時的活動時間，相當於每日1小時多，但據國健署調查，許多國人都沒達到此標準，甚至每日的久坐時間平均長達5.9小時，而國人不活動的3大主因是沒有時間（42％）、工作太累（21％）及懶得動（19％）。

澳大利亞2011年研究顯示，久坐1小時將減少22分鐘的平均餘命，若以國人平均5.9的久坐時間來推算，則少了2小時的壽命。國健署社區健康組組長羅素英表示，久坐與短命的關聯在於，久坐會導致血液循環不佳、肌耐力不好，進而延伸出脂肪囤積、心血管疾病、高血壓、跌倒的風險，是慢性病的危險因子。

為鼓勵民眾隨時隨地活動，國健署表示，可運用隨手可得的毛巾、彈力帶等物品，隨時隨地健身，增加身體活動量，運動程度不亞於上健身房。舉例而言，家長和小朋友一起推著彈力球走，訓練小朋友的大肌肉群及手部肌肉與身體協調，也可手握彈力帶兩側末端，兩腳分開與肩同寬，踩住彈力帶往下蹲，強化下肢肌力。

若需鍛鍊心肺及下肢，可手扶桌子或家具，穿運動鞋各踩一條抹布來回移動，以訓練下肢肌群為主，核心為輔，過程中手部不能離開扶手，保持安全。此外，也可左右手維持不動，雙膝輪流輕頂礦泉水，訓練上肢、核心及下肢肌力，只要2瓶礦泉水，運動6分鐘，就能消耗約32卡熱量。

羅素英表示，國衛院的研究顯示，每日運動15分鐘，就能延長3年壽命。多活動不僅可保持身體健康，也能減少碳排放量，為環境盡一份力，步行1萬步，單趟就可減少1.42公斤排碳量，每人每日減碳1公斤，等於62座大安森林公園一整年所吸收的二氧化碳。

國健署鼓勵民眾，參加「居家運動跟我一起做」抽獎活動，只要在活動期間(109年6月23日至6月29日)於國健署臉書專頁上傳居家運動的照片並tag好友，即有機會獲得抽獎好禮（活動詳情請見https：／／zh-tw.facebook.com／hpagov／）。

(中時 )