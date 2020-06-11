高雄市長韓國瑜遭罷免，11日最後1天上班，下午舉辦「真愛高雄、珍重再見」音樂會，大批支持者穿白衣齊聚鳳山行政中心，氣氛溫馨；據了解，韓國瑜將於下午5時45分上台向群眾說話，表達感謝之外，也將明確宣布接下來他不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動，希望支持者保持冷靜，不要被煽動利用。

本報掌握，韓國瑜傍晚上台後，將發表一篇寫給市民、支持者的信，文中多次抒發他滿滿的感謝之意，此外，也會對執政黨提出若干批評，並再度對議長許崑源的墜樓身亡表達痛心。

韓國瑜的下一步備受各界矚目，除了有人猜他將參選國民黨主席、台北市長外，甚至有人建議他應繼續帶領群眾運動，凝聚韓粉能量，不過據了解，韓國瑜在稍晚的致詞中，將明確表態，離開高雄市府後，目前他「不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動」。

幕僚透露，韓國瑜在許崑源過世後，心情大受打擊，這幾日每天都到許的靈堂致意，往往一坐就是1個小時，唸誦《心經》迴向給許崑源時，聲音更是明顯顫抖；許崑源留下的遺言「社會沒是非」，尤其讓韓國瑜感到不捨，目前根本沒有心思考慮自己的下一步。

然而，近來出現不少人打著韓國瑜招牌號召支持者，韓陣營完全不知道這些發起者的底細，很擔心支持者誤信而遭煽動或利用，因此韓國瑜傍晚將公開定調，短時間內他就是完全休息，不會參與或組織任何形式活動，呼籲支持者尊重他回歸平靜的決定。

(中時 )