台股連八紅之後，開高走低重跌184點，但外資續匯入且小幅買超台股，激勵新台幣繼續衝衝衝，盤中一度勁揚1.86角，但午後升勢也快速收斂，尾盤更是由升轉貶，收在29.733元兌1美元，貶值1.7分，終結連續四個交易日走高，台北外匯經紀公司成交量12.66億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）利率決策會議結論，釋出寬鬆到2022年的訊息，激勵資金續前進新興市場，尤其先前錯估台股這波行情，順著資金行情繼續補追，推高新台幣直衝29.5元關卡。但由於台股漲多後，也跟隨美股腳步啟動獲利了結，使得午後外資轉為縮手觀望，加上進口商及散戶還是樂得進場撿便宜買匯，新台幣升幅立即縮小，尤其老大（央行）尾盤出重手調節後，直接由升打到貶。

外匯交易員認為，美國等主要經濟體，均續朝向重返經濟活動方向，刺激內需消費舉措，Fed等全球主要央行貨幣政策仍是大寬鬆不變，刺激熱錢重返新興市場，使得這波新台幣升勢明顯。但由於目前全球金融市場相對脆弱，要回到肺炎疫情前的體質，仍待有效治療新藥及疫苗正式上市，預料外資策略還是且戰且走，新台幣短線偏升整理格局不變，若能一舉升破29.5元，將進一步向29元大關靠近。

(工商 )