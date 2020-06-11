元大新檔5GETF首日集資逾30億。繼三月份發行台股高股息優質龍頭基金之後，元大金旗下元大投信再度出擊，並結合集團旗下主力通路元大證券大舉展開募資，根據元大內部最新統計顯示，名為「元大關鍵科技ETF」的新版5G ETF，IPO首日就大舉集資20億，倘若以今年上半年國內的所有共同基金、ETF的募資行情相較，元大這檔5G ETF的首日戰況，就已等同，甚至超過多檔共同基金在整個IPO期間的募資規模，不論是元大的戰力或是投資人對5G題材的興趣都引市場高度矚目。

據最新統計，IPO第二日再募集超過20億資金，合計頭二日募資就超過50億。元大金旗下元大投信近半年多來開發兩檔主力商品，一是三月份上路、瞄準台股的高股息優質龍頭基金，另一則是5G題材的ETF。其中，元大去年底募完的首檔5G ETF，總規模就已達168億，而從10日開始募集的新檔5G ETF，則是再度出擊開發5G題材。

金融圈人士指出，作為投資者，要觸及新題材，ETF是很好的界面，由投信業者出面網羅有潛力的績優股作為ETF成份，也讓投資者在擁抱新題材投資時，能收分散風險之效。

而此次元大這版新檔的5G ETF，除了先前已有過去4年來累積報酬率77％加持之外，不論是投資國家或是投資股票檔數，均相當分散。特別是在國家風險上，元大投信此次在投資標的檢選上，是朝全球分散進行，配比在美國、台灣、日本、大陸等四大地區，配比比重各為35％、25％、24％、12％，且該檔5G ETF成份股共有98檔，可說在分散上既已作地區別的分散，接下來再作個股的分散，可說已「風險分散」作到極緻。

(工商 )