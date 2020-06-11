公館石墻社區恢復共餐，鼓勵長者到社區據點運動活絡身心。（巫靜婷攝）

公館石墻社區恢復共餐，鼓勵長者到社區據點運動活絡身心。（巫靜婷攝）

疫情逐漸趨緩，為了順利恢復正常生活，苗栗縣政府防疫措施鬆綁，縣長徐耀昌11日在臉書宣布，為迎接防疫新生活，全縣社區關懷據點恢復共餐、校園開放戶外場地及場館租借、大型免費健康篩檢將陸續推出、藝文活動7月起開始舉辦、八大行業有條件復業，提醒鄉親做好自主健康管理，正向防疫。

國內疫情趨緩，中央推動防疫新生活，苗栗縣130多個社區關懷據點陸續恢復共餐，讓老人家不必再吃飯配電視，能夠到社區據點活絡身心，另外，繼5月30日校園戶外空間解封，教育處6月11日再宣布開放校園公共空間，民眾或機關團體可租借校園場館，以利多元運動與學習活動需求。

教育處體健科指出，開放校園公共空間可讓樂齡學習中心、社區大學、社區共讀站、直排輪或羽球等運動團隊租借室內場館活動，但需遵守各校《學校場地開放使用管理辦法》規範及防疫公告內容，無法保持社交距離應戴上口罩，有生病、發燒情形，避免進入校園。

大型免費健康篩檢及藝文活動將陸續推出，八大行業則有條件復業，工商處指出，縣內共有32家合法立案業者，只要符合防疫措施，且營業地址的消防及公共安全符合規定，11日起可向工商科提出申請，後續由衛生局、消防局等單位聯合稽查，通過後即可復業，已有18家業者提出申請。

(中時 )