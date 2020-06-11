「奇拉雅山」山頂上的立碑，記載祖先的神話故事。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

位於花蓮縣豐濱鄉「奇拉雅山」，是當地阿美族的聖山，更是族人繁衍後嗣的發祥地。當地頭目希望可以自主管理，觀光局、林務局等機構會勘後，因涉及許多部落、文化生態，教育連結等，初步決議先組成平台，未來共同經營管理。

立法委員廖國棟5日帶領原民會、觀光局、林務局、東管處，針對頭目們「維護奇拉雅山的神聖性，捍衛部落傳統領域」的訴求，考察奇拉雅山移撥的可能性，建議林務局盡快將土地管理權移交給豐濱鄉公所。

今日上午開研討會，相關單位與部落頭目們，初步達成共識，將建置部落共管平台。花蓮林管處處長楊瑞芬說，在未來共管平台上，會參考林務局原民資源管理設置要點，等到機制穩定後，下階段再持續研討後續動作。

奇拉雅山，又名八里灣山，在阿美族神話中佔有一席之地，傳說中祖先原先居住在南洋某處，因洪水爆發，一對兄妹跳進大臼中，隨海水漂流至奇拉雅山頂，等到洪水退去後，兄妹在此結婚生子，後嗣喬移到各處，成為阿美族人的祖先。

此外，因著山頂上的風景聖美，是登山客熱門景點之一，登頂路線共計4條，目前較多人使用豐濱鄉八里灣部落出發的「八里灣山步道」，步道屬傳統路況，碎石遍布，對一般遊客而言，仍有一定的難度。

楊瑞芬對此回應，今年五月底，剛完成八里灣山步道修整，等到共管平台建置後，建議鄉公所需要去強化相關設施，像是護欄等；東管處也會推動山脈遊程，推動當地觀光，歡迎各部落共同參與討論，一同將聖山推廣出去。

(中時 )