中華職棒認真經營推特，不過昨日一篇貼文引起大家討論，貼出一張官方LOGO背景加上TW的圖片，讓網友以為這是為了避免大家誤認中職在大陸而更新的，不過由於設計感不足，讓網友砲轟「太醜」。今日聯盟趕緊發新聞稿澄清，這只是中職的專屬表情符號(Twemoji)，並非新LOGO。

中華職業棒球大聯盟為強化官方Twitter與球迷間的互動，於日前向Twitter官方申請專屬表情符號(Twemoji)，增加貼文趣味性的同時，更可透過表情符號傳達中華職棒在台灣的意象。

中華職業棒球大聯盟官方Twitter使用族群以國際球迷為大宗，申請表情符號，以利強化國際識別度。由於Twitter官方表情符號(Twemoji)的圖像限制為(72×72像素/約5mm×5mm)，因此專屬表情符號設計朝簡單清晰並強調中華職棒在台灣為設計主軸，結合「中華職棒」和「台灣」兩大元素，力求在極小的圖像內清楚呈現。經多款設計調整及實測，最終採用能直接表現台灣的「TW」加上中華職棒的官方Logo，呈現出這款表情符號。

經過Twitter官方多週審查，已於近日(10日)通過核准，即日起，只要在貼文Hashtag 「#CPBL」、「#CPBLwithFans」、「#CPBLTop5plays」、「#TaiwanBaseball」及「#CPBLMilestone」，即會顯示官方Twitter專屬表情符號(Twemoji)，歡迎國內外球迷朋友多加利用。

(中時 )