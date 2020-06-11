2020年6月11日，高雄市長韓國瑜結束市府最後一天上班行程，也告別高雄市長一職。不過就在一年半前，韓國瑜意氣風發以89萬票襲捲高雄、沸騰了市民的心，一年半後卻以93萬票遭到罷免，起落之大，政壇少有。但若再一次回顧韓國瑜從政的奇幻歷程，就會發現，今天不會是韓政治生命的結束，外界也多半認為，沈潛之後，韓國瑜應會再起。

韓國瑜2017年1月11日宣布辭去北農總經理一職，這一年也是他政治生命的轉捩點。隔天1月12日，他宣布參選中國國民黨主席，最後敗給洪秀柱，9月7日接國民黨高雄市黨部主委，2018年4月9日表態參選高雄市長，5月黨內初選出線、獲國民黨提名。即使在此時，外界也多不認為，他能打下高雄江山。神奇的是，他創造了韓流，同年11月24日韓國瑜以89萬2545票、得票率53.87%，當選高雄市長。

高雄市長韓國瑜近3年來的從政大事記。(圖/本報資料照)

之後是連串驚奇的累積。2019年6月1日，韓參加挺韓單位在凱道舉行的大造勢，致詞時表示，「2020年準備承擔任何重大責任，為中華民國不惜粉身碎骨」，隨後表達願參選總統，7月15日通過黨內總統初選，正式代表國民黨參選總統，10月16日起請假3個月投入總統大選，市政暫交副市長葉匡時、李四川等人。可惜此戰敗北，也種下被罷免高雄市長一職之因。

果不其然，如外界形容的，在「罷韓國家隊」推波助瀾與大環境不利因素下，2020年6月6日，高雄市長罷免案，以93萬9千餘票通過。但是，誰又敢斷言，總是讓人意外的韓國瑜，就如此再見了、就無法「再見」了？

(中時電子報)