1名女子因積欠前男友金錢不斷遭他討債，某日女子因心有不爽，竟與現任男友設局，將前男友打暈後綑綁，再丟入約有5公尺高的河溝裡，所幸前男友命大因被水嗆到而驚醒逃離，法院依依殺人未遂進而起訴。

據了解，女子跟前男友交往時，向他多次借錢不還，某次前男友前來討債時，女子心生不滿竟烙現任男友來設局，假意要還錢3000元將他約出，現任男友還叫來1名同夥，趁機將女子前男友打暈後綑綁，將他丟入一處高5公尺高的河溝裡企圖丟包，所幸前男友福大命大因被水嗆醒而得以逃脫。

警方調查，由於女子前男友心地純厚，女子等人先以電話聯絡，謊稱女子騎車跌倒，需要有人幫忙而騙出前任，之後周遭埋伏將前任強押到某處，脫光前他身上衣物，並將其打暈後以電線綑綁，再丟入河溝底裡，眼睜睜見他被水流沖走後才離去。

法院審理時，女子等人謊稱是前男友自己跳入河溝底，法官認定，以前男友身上的痕跡判定並不可能，最後依妨害自由及殺人未遂等罪嫌，將女子等人起訴。

(中時電子報)