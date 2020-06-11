氣質清新長相甜美，還有一雙白皙又勻稱的無敵美腿，她是南投埔里正妹、第9屆台灣小姐冠軍高曼容，在選美舞台上已經多次代表台灣，前往世界各國與眾佳麗競逐后冠為國爭光，這次轉戰偶像女團養成節目《菱格世代DD52》，表示自己「最初的夢想是可以唱歌表演給大家看」。

第9屆台灣小姐冠軍高曼容參加偶像女團養成節目《菱格世代DD52》，表示自己「最初的夢想是可以唱歌表演給大家看」。

談到參加女團選秀與選美最大的不同，高曼容提到，選美著重的是個人形象儀態、台步走秀、才藝表演以及機智問答，為了加入女團，她改變調整了自己的妝容造型，相較於選美的成熟超齡，女團則要表現出柔和自然、要讓人有想親近的感覺，高曼容也透露，這次加入女團，「不再是隻身一個人」，喜歡和大家一起努力成長的感覺，認為有團員們陪伴在身邊，是一件很幸福的事。

「因為已經帶了一些頭銜和光環在身上，自尊心會很強」，高曼容說這是自己參加節目最不適應的地方，雖然已經有豐富舞台經驗，但這次是來到一個不熟悉的演藝環境，必須努力調適自己的心情，重新歸零用謙卑的態度向大家學習，希望歷經節目的磨練能突破自我，讓大家看見不同以往的她。

「DD52是難得一見的女團選秀，通常第一屆都很厲害」擁有活潑性格與流利口條的黃琳媛說這是吸引她來參加節目的原因。

「DD52是台灣難得一見的女團選秀，通常第一屆都很厲害」，畢業於文化大學新聞系的黃琳媛說這是吸引她來參加節目的原因，擁有活潑性格與流利口條的她，目前已累積不少主持表演工作經驗，處在淘汰率極高的的演藝圈，黃琳媛坦言，「做藝人有很大的壓力」，過往曾因為壓力大出現「鬼剃頭」脫髮的情況，甚至變得鬱鬱寡歡不喜歡出門社交，不過有次經過公園看到小朋友在單槓上倒吊，玩得不亦樂乎感覺很開心，覺得好奇跟上去玩後，發現倒立能讓頭腦暫時放空停止思考，有種舒緩緊繃釋放壓力的感覺，。

因演出網路短劇《中學頭條》，王如茵Shining在年輕世代已有相當人氣，來參加《DD52》是因為想在演藝圈尋求合適的發展機會，想再站上舞台為自己的夢想而努力。

因演出網路短劇《中學頭條》，王如茵Shining在年輕世代已有相當人氣，來參加《DD52》是想在演藝圈尋求合適的發展機會，想再登舞台為自己的夢想而努力。

「我會做很多傳統食物」，年僅20歲的Shining拿起手邊要做給團員吃的肉粽說到，她透露自己閒時很喜歡動手下廚，像是蘿蔔糕、芋粿巧等她都很在行，訪談中可以看出她對料理的熱情，展現出特別賢慧的一面，與其甜美的外型形成反差。

由於演藝圈競爭激烈，除了比顏值，體態也很要求，Shining表示自己有很嚴重的脊椎側彎，定期都要去做物理治療將骨骼調正，「每一次去都很像骨頭被打散」，儘管備受疼痛折磨，但她相信只要堅持下去，就會有所收穫。

(中時電子報)