日本知名娛樂公司「渡邊娛樂」旗下有許多知名藝人，像是中山秀征、志尊淳等人，近期卻遭爆出公司骨幹擔任常務的大澤剛，性騷擾旗下男團偶像成員，逼迫對方當性奴；兩人不倫關係持續數個月，男偶像被拍裸照和各種猥褻對話，最後被以雙倍薪水當補償，但大澤剛在公司仍有難以動搖的地位。

男偶像在退出渡邊娛樂旗下的男團之後，向當地媒體爆料，在他2018年年末至2019年年初這段時間向常務大澤剛商量退團一事，卻變成惡夢的開端；他說兩人開始私下聯繫後，大澤剛屢屢對他釋出各種性暗示，但因為對方是公司骨幹，他的地位根本比不上，就算投訴應該也不會被搭理。

從日常對話時，大澤剛就多次邀約男偶像到家裡住，還會一直說自己很喜歡他，但男偶像為了演藝事業完全不敢反抗，只能順勢回覆，像是「會讓您變得超喜歡我」這一類的言詞；直到2019年2月29日男偶像去大澤剛家裡玩，兩人也發生性關係，事後他還發現自己遭拍下裸照，讓他崩潰地向朋友求救。

兩人關係維持了數個月，男偶像只能做好自己能做的事情，後來更收到比每月13萬日圓(約新台幣3.6萬元)，多了17萬日圓(約新台幣4.6萬元)，讓他很驚嚇；他更發現最詭異的是，會薪水的帳戶不是所屬公司，而是大澤剛私人公司匯款。

男偶像在今年年初離開渡邊娛樂，當時還被說公司表示是因為工作上有疏失不適任，但也有公司內部員工表示，常務大澤剛的性騷擾也是男偶像離開的原因之一。

(中時電子報)