1名奈及利亞女大生習慣借用教堂空間來讀書，某日教堂守衛巡邏時，竟發現此名女大生血流成河的倒地身亡，一身的白裙染血，上衣凌亂不堪，立即送醫搶救後仍不治身亡，警方研判女大生死亡原因，極有可能被性侵致死。

正值青春年華的女大生習慣於借教會空間獨自一人在內讀書，日前此名女大生才順利考上大學，因應近來全球疫情嚴峻，女大生才選擇以自修方式學習，不料卻在神聖的教堂內遭人性侵。

女大生平常都會先跟教會裡的神父先行借用鑰匙，等到讀書時間結束後親自拿還歸回，當日卻拿取鑰匙後，立即消失不見，神父以為是有急事先行離開了。

據外電報導，此名女大生是在教會K書時，遭到一群不名男子闖入後遭到集體強暴，並事後再拿起一旁滅火器往女大生頭部攻擊，雖然事後教堂守衛發現後，立即火速送醫搶救，幾天後仍宣告不治身亡。女大生家屬悲傷的表示，「我女兒是一名非常友善、有才華又有紀律的人，我們才剛慶祝她上大學」。令人憤怒的是，女大生造集體強暴後，當地警方竟只以謀殺案名義來偵辦，也使得當地婦女團體憤怒不已，進而在社群媒體轉發，希望能引起更多人的共鳴，還給女大生一個清白與正義。

(中時電子報)