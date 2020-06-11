多年以來，美國一直在利用美國債務來轉移自身的經濟負擔，並瘋狂地尋找買家來從中獲取大量財富。大陸拋完1100億美債後，再拋107億，成功引出美債最大「接盤者」：聯準會。

除了減少美國債務外，各國還逐步從聯準會運送其先前儲存的黃金。自古以來，黃金一直被認為是硬通貨。不論是金幣，金條還是金錠，過去各種交易中都使用了各種形式的黃金，而黃金的地位從未動搖過。這次，許多國家已經返還了黃金，其實就已經表達出了一個信號。

為了降低風險，全球近20個國家/地區已開始減少美國國債的持有量，並開始大量出售美國國債。根據美國財政部發佈的信息，3月，海外買家出售了2,993億美元的美國債務，其中大陸再次出售了107億美元，持有的美國債務規模降至1.08兆美元。美國通過發行更多的美國債券和所有國家持有的所有美元資產，繼續保護美國股市免於貶值。

如果美國債務繼續大規模發行，那麼到今年年底，美國債務可能超過30兆美元。這也意味著美國債務的不斷改革，但仍是再找新的買家。但是，儘管美國擁有大量債務並仍在積累財富，但投資者仍不必擔心美國逃跑或無法償還債務。

美債的最大「連接者」是聯準會，它在30天內將其所持有的美國債務增加了超過1千4百多億美元。據瞭解，4月份聯準會持有的美國國債達到3.3兆美元，占比13.75％。隨著聯準會持有的美國國債不斷增加，一些機構認為美國可能成為第二大日本，即其中央銀行持有大量國債。

(中時電子報)