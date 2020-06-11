櫃檯買賣中心對博謙生技(6713)違反重大訊息申報規定，處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，博謙生技公司重要營運主管，於109年5月21日發生異動，未於事實發生日之次一營業日交易時間開始2小時前辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心爰依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第47條規定，處以新台幣1萬元之違約金。

(時報資訊)