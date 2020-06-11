《店頭市場》博謙生技違反重訊申報遭罰1萬元 17:222020/06/11 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心對博謙生技(6713)違反重大訊息申報規定，處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，博謙生技公司重要營運主管，於109年5月21日發生異動，未於事實發生日之次一營業日交易時間開始2小時前辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心爰依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第47條規定，處以新台幣1萬元之違約金。 (時報資訊) #博謙生技 #申報 #櫃買中心 #店頭市場 #違反重訊 也許您會感興趣 財經熱門新聞 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 Fed一句話嚇壞市場 美股開盤崩跌900點、油價挫7％ - 財經 陸晶圓龍頭砸800億追上台積電？ 一張圖曝殘酷真相 - 財經 台股暴殺近200點 危險？黃天牧7字回應 - 財經 - 工商 作為儲備貨幣特權將結束 美元恐貶值35％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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