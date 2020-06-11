滙豐銀行(HSBC)日前與渣打銀行公開表示支持港版國安法，遭到美國務卿蓬佩奧譴責，這形同是向北京當局磕頭，而且得到的回報與尊重少之又少。滙豐在英國政府有意擴大封殺華為行動，滙豐控股主席杜嘉祺（Mark Tucker）也替華為說情，然而，在當時孟晚舟事件爆發後，也遭揭露滙豐就是交出孟晚舟涉入伊朗禁令的關鍵人。

美國司法部2月13日依詐欺、竊取商業機密等16項罪名，在紐約東區聯邦法庭正式起訴華為及旗下2家在美子公司，讓川普政府與華為之間爭鬥更加激烈。對此，華為財務長孟晚舟在2018年12月初遭到加拿大警方依違反伊朗禁令逮捕，並於隔年1月底遭美國司法部正式起訴，並啟動引渡條款。2020年5月27日加拿大最高法庭判定，孟晚舟案符合引渡的「雙重犯罪」標準，孟晚舟的辯護律師團對將繼續上訴。

在整個事件當中，《華爾街日報》就曾報導，孟晚舟遭到加拿大政府逮捕，就是滙豐銀行向美國調查當局通報。滙豐銀行曾在2017年向美國司法部舉報並指控華為，涉及隱滿或欺騙該行，並藉由空殼公司Skycom與伊朗進行生意往來，因此違反伊朗禁令。

對此據《金融時報》報導，滙豐匿顧問透露，美國政府在孟晚舟案後要求滙豐提供資料，隨時有200~400位美國監管人員，可以向滙豐詢問所有內容，滙豐無法阻擋美國司法部的任何動作。

雖說匯豐有苦衷，華為還是遷怒滙豐，陸方也揚言要求陸企解除與滙豐合作，由於匯豐在華業務利潤占總額超過8成，等於是滙豐根本離不開大陸市場，滙豐也不斷向北京當局澄清自己在孟晚舟案的立場，但在陸美對抗下，很難兩邊都吃甜頭卻全身而退。

(中時電子報)