1名男網友在PTT上表示，他至今仍然無法忘懷與前任女砲友的床戰過程。他透露自己與現任女友的性行為次數不多，因此自行DIY時皆會以幻想女炮友床戰畫面振奮自己，而且只要慾火焚身時都會聯想到她，男網友不知如何是好，進而PO文在板上詢問與請教。

男網友在PTT板上透露，自己相當想念斷聯許久的女床友，每當現任女友不跟自己嘿咻時，他總會以女床友為藍圖的想像，自我DIY來紓解自我慾望，男網友認為，自己非常想要忘卻與女床友的昔日運動過程，但是卻不知如何是好？只好上板PO文詢問網友建議。

原PO指出，由於女床友的技巧實在太好，實在令他難以忘懷。而且還大方分享之前床戰過程讓其他網友交流。他表示某次不知原因，女床友突然與他有爭吵，吵到一半，2人就立即開始呼天喊地的纏綿在一起。

男網友最驚訝的是，女床友竟以她嬌小的身軀，用盡全力將自己壓在床上猛力上下搖動，甚至兩手掌反撐在床上演出極限動作，讓他馬上就棄守，由於整體過程實在過於舒服，男網友至今仍忘懷不了，記憶猶新。

網友紛紛留言，並建議男網友盡早死心表示，「這種的年紀到就跑去結婚了」，也有網友說：「你還寫出來你一定會一輩子記得」，甚至有網友認為是女生個性的原因認為：「原來傲嬌會讓男生更想弄壞？」

(中時電子報)