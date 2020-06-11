彰化縣是全國第一個大規模進行新冠肺炎血清抗體萬人篩檢，彰縣府和台大公共衛生學院、彰基等共同合作。（吳敏菁攝）

彰縣衛生局簡報篩檢方法。（吳敏菁攝）

新冠肺炎血清抗體篩檢。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎血清抗體篩檢。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎血清抗體篩檢。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎血清抗體篩檢。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情爆發過後，全球近30個城市展開血清抗體篩檢，彰化縣是全國第一個大規模篩檢，縣府和台大公共衛生學院、彰基等合作，針對確診個案及接觸者、居家檢疫、防疫人員、居家關懷、長照據點長者及工作人員等，展開萬人調查，作為研發疫苗和治療的參考。

臺大公衛學院院長詹長權表示，全球遭受新冠肺炎病毒危害時，彰化是臺灣早先接觸到病毒，在衛生局團隊努力下，防疫相當成功，病毒何時來襲無法預測，做過大規模篩檢，防疫可更精準，彰化Ｃ型肝炎檢測是全台第一，新冠病毒檢測也跑第一，彰化人為台灣人健康，走在前面，把數據做出來貢獻給政府。

縣長王惠美表示，篩檢目的在了解社區新冠肺炎「過去感染」狀態，評估不同暴露條件下感染風險，能為新冠肺炎疫苗和治療方法提供更精準的建議。

傳染病醫療網中區指揮官黃高彬指出，17年前SARS台灣死亡率21.1％，這次降到1.2％，仍需花時間瞭解病毒。彰化縣醫師公會理事長連哲震說，彰化歷年都進行萬人健檢，促使臺大公衛學院願意與彰化縣合作，希望讓臺灣防疫檢測及疫苗研發成功。

彰化基督教醫院長陳穆寬說，彰基實驗室及防護裝備都已備妥，新冠肺炎病毒還有很多未知數，希望能用最好的準備，迎接病毒無法預測的挑戰。

秀傳紀念醫院院長楊基滐說，期許透過血清抗體研究調查，更瞭解疾病面貌，讓民眾面臨疫情不再恐懼。

彰化縣衛生局簡報，這次計畫由臺灣大學公衛學院提供瑞士國際大藥廠的試劑，已於美國、英國、新加坡等國家大規模使用。檢驗原理 為電化學發光免疫分析，與早期ELISA類似，透過冷光呈色較ELISA靈敏度高。經廠商研究測試，該試劑特異性為99.81％、於患者 PCR確認陽性後14天靈敏度為100％。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，將對符合此次受檢資格民眾進行通知及採檢說明，確認採檢時間、地點後簽署同意書並採檢、送驗，預計9月底完成。

(中時 )