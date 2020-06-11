16歲少年11日7時許疑因人際關係壓力大，認為同學們在講他壞話，隨機傷害正排隊量測體溫的10歲女童，女童背部有3處切割傷，疑傷及內臟目前在加護病房觀察中，受害女童家屬下午含淚受訪直呼「教育失敗」；警方訊後將少年依傷害、少年事件處理法罪嫌移送士林地院少年法庭。

16歲少年並無手冊，也無就醫紀錄，平時在校表現正常，成績在班上大約中段，個性內向的他平時沉默寡言。10日晚間少年從家中抽屜找到30公分長刀子藏在書包，11日上午7時許隨機找女童朝她背部猛刺3刀，造成女童3處切割傷，少年犯案後遭教師們壓制；而女童其中一刀傷及內臟，目前仍在加護病房觀察中。

據了解，少年向警表示，他腦袋一片空白知道自己在幹嘛，但不知道為什麼自己要這麼做，面對詢問不斷搖頭拒答，後續製作筆錄時，僅坦言並不認識被害女童，其餘則始終低著頭不發一語。

「做出這樣傷天害理的事情，真的是教育失敗」受害女童家屬下午含淚受訪，孩子快快樂樂去上學，卻莫名其妙被學長攻擊，沒有家長能夠接受，正常人根本沒辦法挨三刀，現在妹妹在加護病房，因為疫情關係，家屬也很難進到裡面去照顧她。

而少年父母今天下午前來中正路派出所陪同劉生製作筆錄，下午3時許筆錄完成後，從後門翻牆離開警局；警方表示，少年訊後將少年依少年事件處理法、傷害罪嫌移送士林地院少年法庭。

(中時 )