隨著各國經濟陸續解封，市場預期最壞的情況已經過去，在投資信心大增下，有許多主要股市已漲至今年以來的高點，全球政府債券和投資等級債券也收復跌幅，目前市場資金急切找尋跌深且未大幅反彈的標的，期待可以搭上這波反彈潮。「鉅亨買基金」表示，這一波上漲主要是由美國大型股及科技股擔任領頭羊，小型股漲幅相對小，還有續漲的機會，亞洲則看好基本面較佳的台股；另外，在預期未來持續低利率低成長的情況下，具高息收題材的高收益債及新興市場債後續仍有上漲的空間。

根據「鉅亨買基金」的統計，截至6月8日為止，還有許多地區和產業仍未跟上漲幅。以每個區域、行業今年各自的高點來看，還未收復所有失地的選擇仍很多，其中離高點最遠的主要股市有拉丁美洲、俄羅斯、菲律賓和印度；以產業別來看，與景氣高度相關的能源、金融和房地產類股，則是分別離高點最遠的三大類股。債券方面，目前除了全球政府債券和投資等級債券已收復跌幅外，其餘債券都還未回到高點，其中歐洲高收益債券離高點距離最遠。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，由於疫情禁令陸續解除，市場樂觀預期經濟活動可望重回正軌，在樂觀氛圍下，加上7月之前仍缺乏封城解除後實際的經濟數據可以檢視經濟回升的程度，因此，在7月之前，各類風險資產仍是易漲難跌。不過，以目前本益比來看，引領這一波大漲的美國大型股，其本益比已來到22.2倍，比過去十年的平均本益比17.8倍高，反觀美國小型股，以及基本面相對較佳的台股則相對便宜，後續還有上漲的空間。

而債市這一波上漲，除了全球政府債券和投資等級債券已經收復跌幅之外，高收益債券及新興市場債券都尚未回到今年高點，張榮仁認為，以美國聯準會最新的利率政策來看，逼近零的低利率將會持續至2022年，而聯準會也承諾將持續進行購債計畫，以確保美國能維持經濟復甦動能。在這一波股市兇猛漲勢後，大部分風險資產潛在上漲空間都顯著縮小，高收益債券資本利得加上票息後，潛在報酬仍有近20%，投資人可考慮以全球或美國高收益債券基金當作目前配置的核心。另外，同樣具有高息收特色的新興市場債券也有落後補漲的空間，偏愛領息的投資人，可以適度進行佈局。

雖然目前市場投資氣氛偏向樂觀，不過，張榮仁提醒，由於市場仍充滿不確定性，因此在進行資產規劃時，建議採取股債同時配置，以保持進可攻退可守的彈性。目前「鉅亨買基金」平台推出多項申購優惠方案，包括全平台的月配息、平衡型及債券型基金的單筆申購，以及全平台全系列基金月月扣申購，不分股債2020全年皆享有零手續費的優惠，新開戶的客戶也可獲得2筆定期定額終身0手續費的優惠。另外，從（12）日起，單筆申購還有兩大優惠方案，只要在今年7月31日前開戶且核印完成，就送3筆單筆申購0手續費（股票型基金也適用），8月31日前單筆申購股票型基金手續費可享1折優惠．這些優惠方案投資人在資產配置時都可以善加運用。

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